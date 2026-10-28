FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Airtel Africa-Aktien gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Airtel Africa-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,11 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Airtel Africa-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,952 Airtel Africa-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,77 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 248,99 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 148,99 Prozent erhöht.
Airtel Africa wurde am Markt mit 10,02 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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