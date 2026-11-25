Lohnende Airtel Africa-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Airtel Africa gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Airtel Africa-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Airtel Africa-Papier an diesem Tag 1,29 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Airtel Africa-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 774,084 Airtel Africa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.107,06 GBP, da sich der Wert einer Airtel Africa-Aktie am 24.11.2026 auf 2,72 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 110,71 Prozent gesteigert.

Am Markt war Airtel Africa jüngst 9,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net