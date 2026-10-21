FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Airtel Africa-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Airtel Africa-Papier bei 1,12 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Airtel Africa-Aktie investiert, befänden sich nun 8.928,571 Airtel Africa-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25.053,57 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 20.10.2026 auf 2,81 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 150,54 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 10,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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