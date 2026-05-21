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Airtel Africa-Investition im Blick

FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

27.05.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3,89 EUR -0,03 EUR -0,77%
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Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,79 GBP. Wer vor 1 Jahr 10.000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hat, hat nun 5.589,715 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 3,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.803,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +88,04 Prozent.

Alle Airtel Africa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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