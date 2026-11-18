FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airtel Africa von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Airtel Africa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,14 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Airtel Africa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,796 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 243,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,77 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 143,20 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 10,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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