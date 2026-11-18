Frühe Investition

Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Airtel Africa -Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,14 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Airtel Africa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,796 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 243,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,77 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 143,20 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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