FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Airtel Africa-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Airtel Africa-Aktie bei 1,08 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Airtel Africa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 927,644 Airtel Africa-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.038,96 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Papiers am 30.06.2026 auf 3,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 203,90 Prozent.
Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12,19 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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