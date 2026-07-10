FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alliance Trust-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,00 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,000 Alliance Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 13,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.326,00 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,60 Prozent.
Alle Alliance Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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