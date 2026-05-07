FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 10 Jahren eingefahren

Profitables Alliance Trust-Investment?

Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alliance Trust-Aktie bei 5,00 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200,000 Alliance Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Trust-Aktie auf 13,37 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.674,00 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 167,40 Prozent angezogen.

Alliance Trust wurde am Markt mit 5,00 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net