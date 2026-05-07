FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Trust von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alliance Trust-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alliance Trust-Aktie bei 5,00 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200,000 Alliance Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Alliance Trust-Aktie auf 13,37 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.674,00 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 167,40 Prozent angezogen.
Alliance Trust wurde am Markt mit 5,00 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Trust
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Trust
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent