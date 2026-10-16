FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnendes Alliance Trust-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Alliance Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Alliance Trust-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.661,130 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 13,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.106,31 GBP wert. Mit einer Performance von +131,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust bezifferte sich zuletzt auf 5,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net