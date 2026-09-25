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Rentabler Alliance Trust-Einstieg?

FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
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Alliance Trust plc
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Am 25.09.2025 wurde das Alliance Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Alliance Trust-Aktie betrug an diesem Tag 12,58 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 794,913 Alliance Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.922,10 GBP, da sich der Wert eines Alliance Trust-Papiers am 24.09.2026 auf 13,74 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,22 Prozent angezogen.

Der Alliance Trust-Wert an der Börse wurde auf 5,04 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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