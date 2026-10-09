FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Trust-Investment von vor 5 Jahren verdient

Alliance Trust-Investment

09.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Trust-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Alliance Trust-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,09 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investierten, hätten nun 99,074 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliance Trust-Papiers auf 13,97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.384,07 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,41 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net