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Alliance Trust-Investition

FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Trust von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alliance Trust-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Trust plc
16.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Alliance Trust-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,82 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Alliance Trust-Aktie investierten, hätten nun 7,800 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 106,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,69 GBP belief. Mit einer Performance von +6,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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