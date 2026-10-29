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Rentable Auto Trader Group-Investition?

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Auto Trader Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,77 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,560 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,22 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 138,70 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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