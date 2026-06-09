FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukratives Auto Trader Group-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Auto Trader Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Auto Trader Group-Anteile bei 4,18 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,234 Auto Trader Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Auto Trader Group-Papiers auf 4,69 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.121,77 GBP wert. Mit einer Performance von +12,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich jüngst auf 3,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net