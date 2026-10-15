FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Performance

15.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Auto Trader Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Auto Trader Group-Aktie letztlich bei 6,37 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Auto Trader Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 157,035 Auto Trader Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 5,12 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,65 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 19,54 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Auto Trader Group bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net