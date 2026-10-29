FTSE 100-Wert Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bank of Georgia Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bank of Georgia Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Bank of Georgia Group-Anteile letztlich bei 31,85 GBP. Wer vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hat, hat nun 31,397 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Bank of Georgia Group-Anteile wären am 28.10.2026 3.924,65 GBP wert, da der Schlussstand 125,00 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 292,46 Prozent gesteigert.
Der Bank of Georgia Group-Wert an der Börse wurde auf 5,38 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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