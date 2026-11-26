Profitable Bank of Georgia Group-Anlage?

Vor Jahren Bank of Georgia Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Bank of Georgia Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bank of Georgia Group-Anteile bei 34,85 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 286,944 Bank of Georgia Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 115,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33.084,65 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 230,85 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Bank of Georgia Group betrug jüngst 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net