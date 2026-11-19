Profitables Bank of Georgia Group-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bank of Georgia Group-Aktien gewesen.

Am 19.11.2025 wurde die Bank of Georgia Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77,65 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,878 Bank of Georgia Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (130,00 GBP), wäre das Investment nun 1.674,18 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bank of Georgia Group belief sich zuletzt auf 5,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net