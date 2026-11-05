FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Weniger Dividende für Barratt Developments-Aktionäre

Dividendenauszahlung

05.11.26 14:03 Uhr

Barratt Developments-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Barratt Developments-Dividende aus.

Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Barratt Developments am 04.11.2026 eine Dividende in Höhe von 0,06 GBP beschlossen. Die Dividende von Barratt Developments hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 66,67 Prozent reduziert. 242,20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Barratt Developments hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 2,85 Prozent verkleinert.

Barratt Developments-Stockdividendenrendite

Zum London-Schluss ging der Barratt Developments-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 3,28 GBP aus dem Handel. Das Barratt Developments-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Barratt Developments-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Barratt Developments-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Barratt Developments-Anteilsscheins 2,07 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 3,71 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Barratt Developments via London 12,63 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 42,51 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Barratt Developments

Für 2027 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,01 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,40 Prozent nachlassen.

Basisinformationen der Barratt Developments-Aktie

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Barratt Developments beläuft sich aktuell auf 4,327 Mrd. GBP. Das Barratt Developments-KGV beläuft sich aktuell auf 16,93. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Barratt Developments einen Umsatz von 6,055 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,17 GBP.

Redaktion Finanzen.net