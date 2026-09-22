FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Beazley-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das Beazley-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,99 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 250,815 Beazley-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.275,65 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 21.09.2026 auf 13,06 GBP belief. Die Steigerung von 1.000 GBP zu 3.275,65 GBP entspricht einer Performance von +227,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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