FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnender Beazley-Einstieg?

Vor Jahren in Beazley eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Beazley-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,26 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,713 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 12,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 394,50 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 294,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net