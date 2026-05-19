FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beazley von vor 5 Jahren verdient

Rentables Beazley-Investment?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beazley-Aktie gebracht.

Die Beazley-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Beazley-Papier an diesem Tag bei 2,98 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.352,566 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42.963,13 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 22.05.2026 auf 12,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 329,63 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net