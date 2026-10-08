FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

08.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Centrica-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Centrica-Anteile bei 0,60 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.683,350 Centrica-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 24.324,32 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 07.10.2026 auf 1,46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 143,24 Prozent zugenommen.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 6,68 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net