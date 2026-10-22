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Centrica-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Centrica plc
1.75 EUR 0.01 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Anteile betrug an diesem Tag 1,75 GBP. Bei einem Centrica-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 572,082 Centrica-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,49 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 852,69 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,73 Prozent.

Centrica wurde am Markt mit 6,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.03.13 Centrica kaufen UBS AG
11.01.13 Centrica halten Morgan Stanley
21.12.12 Centrica verkaufen Exane-BNP Paribas SA
14.12.12 Centrica underperform Exane-BNP Paribas SA
30.11.12 Centrica buy Société Générale Group S.A. (SG)

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