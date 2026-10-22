FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Centrica-Anlage unter der Lupe

22.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Centrica-Anteile betrug an diesem Tag 1,75 GBP. Bei einem Centrica-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 572,082 Centrica-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,49 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 852,69 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,73 Prozent.

Centrica wurde am Markt mit 6,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net