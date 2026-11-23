Lukrative Coca-Cola European Partners-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola European Partners-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Coca-Cola European Partners-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola European Partners-Papier an diesem Tag 33,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,084 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 115,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.475,63 USD wert. Mit einer Performance von +247,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Coca-Cola European Partners-Wert an der Börse wurde auf 50,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net