FTSE 100-Wert Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola European Partners von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,618 Coca-Cola European Partners-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,16 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Anteils am 23.10.2026 auf 110,84 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 290,16 USD entspricht einer Performance von +190,16 Prozent.
Coca-Cola European Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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