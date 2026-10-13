FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Coca-Cola HBC-Papier bei 25,14 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 397,741 Coca-Cola HBC-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 43,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.301,72 GBP wert. Damit wäre die Investition um 73,02 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Coca-Cola HBC zuletzt 15,61 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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