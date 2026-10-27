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FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Coca-Cola HBC-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola HBC AG
53.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 34,78 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,752 Coca-Cola HBC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.310,52 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 26.10.2026 auf 45,58 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,05 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Coca-Cola HBC betrug jüngst 16,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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