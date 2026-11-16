FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr verdient

Lohnender Compass Group-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Compass Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,082 Compass Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (33,72 USD), wäre die Investition nun 1.048,09 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.048,09 USD entspricht einer Performance von +4,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Compass Group belief sich zuletzt auf 57,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net