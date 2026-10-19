FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Compass Group-Investment verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Compass Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Compass Group-Papier bei 33,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Compass Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,966 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 96,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,42 Prozent abgenommen.
Compass Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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