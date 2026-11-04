FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Computacenter von vor 3 Jahren abgeworfen

Computacenter-Performance im Blick

04.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Computacenter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,20 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 38,168 Computacenter-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 50,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.925,57 GBP wert. Mit einer Performance von +92,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Computacenter eine Börsenbewertung in Höhe von 5,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net