FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computacenter von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Performance

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Computacenter-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.10.2025 wurden Computacenter -Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,02 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,569 Computacenter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,37 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Anteils am 27.10.2026 auf 52,50 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,37 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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