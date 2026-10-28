FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Computacenter von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Computacenter-Aktien gewesen.
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Am 28.10.2025 wurden Computacenter-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,02 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,569 Computacenter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,37 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Anteils am 27.10.2026 auf 52,50 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,37 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Computacenter eine Marktkapitalisierung von 5,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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