Profitable Computacenter-Investition?

Bei einem frühen Investment in Computacenter-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Computacenter-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,38 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,037 Computacenter-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 1.553,44 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,64 GBP belief. Mit einer Performance von +55,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Computacenter eine Börsenbewertung in Höhe von 4,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net