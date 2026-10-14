FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Computacenter gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Computacenter-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,32 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Computacenter-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,602 Computacenter-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 2.084,49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 56,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,45 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Computacenter bezifferte sich zuletzt auf 5,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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