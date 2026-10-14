DAX 25.392 +0,5%ESt50 6.215 +0,8%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.733 +0,7%Euro 1,1201 +0,0%Öl 105,7 ±0,0%Gold 4.144 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Computacenter-Investition?

FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Computacenter gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Computacenter PLC
64.50 EUR -1.00 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Computacenter-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,32 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Computacenter-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,602 Computacenter-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 2.084,49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 56,95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Computacenter bezifferte sich zuletzt auf 5,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Computacenter Aktie News

Werbung

Computacenter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Computacenter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.