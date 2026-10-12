FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 12.10.2021 wurde die ConvaTec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,01 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.968,821 ConvaTec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,20 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10.931,41 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,31 Prozent.
Insgesamt war ConvaTec zuletzt 4,22 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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