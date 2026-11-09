FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConvaTec von vor 5 Jahren abgeworfen

ConvaTec-Investment im Blick

09.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ConvaTec-Aktie Anlegern gebracht.

Das ConvaTec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 45,782 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,64 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 06.11.2026 auf 2,50 GBP belief. Mit einer Performance von +14,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net