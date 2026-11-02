FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor 3 Jahren verdient

ConvaTec-Investment

02.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in ConvaTec-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren ConvaTec-Anteile an diesem Tag 2,10 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.770,992 ConvaTec-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ConvaTec-Papiers auf 2,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.660,31 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,60 Prozent angezogen.

ConvaTec war somit zuletzt am Markt 4,68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net