DAX 25.363 +0,2%ESt50 6.145 +0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,08 +2,2%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.335 +0,6%Euro 1,1218 -0,2%Öl 110,1 +1,2%Gold 4.122 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Croda International-Investition?

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Croda International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
42.84 EUR -0.14 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen

Croda International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,472 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 35,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,86 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24,86 Prozent.

Croda International war somit zuletzt am Markt 5,07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Croda International Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Croda International Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Croda International nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.