FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Croda International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.
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Croda International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,472 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 35,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,86 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24,86 Prozent.
Croda International war somit zuletzt am Markt 5,07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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