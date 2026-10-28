FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 3 Jahren verloren

Lohnende Croda International-Investition?

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Croda International gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Croda International -Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 42,78 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 23,375 Croda International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 848,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,28 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 15,19 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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