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Lohnende Croda International-Investition?

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Croda International gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
43.28 EUR 0.44 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen

Croda International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 42,78 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 23,375 Croda International-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 848,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,28 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 15,19 Prozent verkleinert.

Am Markt war Croda International jüngst 5,07 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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