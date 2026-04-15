FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lohnende Croda International-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Croda International-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Croda International-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,599 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,66 GBP, da sich der Wert einer Croda International-Aktie am 21.04.2026 auf 29,98 GBP belief. Mit einer Performance von -56,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net