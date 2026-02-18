DAX25.045 +0,2%Est506.151 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1789 +0,1%Öl71,12 -0,1%Gold5.180 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren
CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Investition

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 5 Jahren angefallen

25.02.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Croda International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
36,77 EUR 0,87 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Croda International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 159,966 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 5.138,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,12 GBP belief. Mit einer Performance von -48,62 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 4,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Croda International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Croda International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung