FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 5 Jahren angefallen

Frühe Investition

Bei einem frühen Croda International-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Croda International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 159,966 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 5.138,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,12 GBP belief. Mit einer Performance von -48,62 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Croda International belief sich jüngst auf 4,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net