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Rentable Croda International-Anlage?

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
43.02 EUR -0.54 EUR -1.24 %
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Vor 5 Jahren wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 95,40 GBP. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 104,822 Croda International-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Croda International-Papiere wären am 03.11.2026 3.811,32 GBP wert, da der Schlussstand 36,36 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,89 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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