FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Diploma eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,77 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diploma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 128,783 Diploma-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.06.2026 auf 69,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.982,61 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 798,26 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Diploma eine Börsenbewertung in Höhe von 9,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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