FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitables Diploma-Investment?

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Diploma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diploma-Anteile bei 29,08 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 34,388 Diploma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 79,30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.726,96 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +172,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Diploma belief sich zuletzt auf 10,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net