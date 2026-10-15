FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die Diploma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diploma-Anteile bei 29,08 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 34,388 Diploma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 79,30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.726,96 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +172,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Diploma belief sich zuletzt auf 10,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diploma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diploma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen