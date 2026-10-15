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Profitables Diploma-Investment?

FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diploma PLC
90.75 EUR -1.80 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die Diploma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diploma-Anteile bei 29,08 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 34,388 Diploma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 79,30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.726,96 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +172,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Diploma belief sich zuletzt auf 10,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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