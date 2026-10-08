FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnende Diploma-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Diploma-Investment verdienen können.

Die Diploma-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,30 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1,842 Diploma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,00 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 141,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41,80 Prozent erhöht.

Diploma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,53 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net