FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Diploma-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Diploma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,67 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 3,157 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 68,85 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217,39 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 117,39 Prozent gesteigert.
Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 9,37 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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