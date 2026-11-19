Lohnender Diploma-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Diploma-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Diploma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,67 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 3,157 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 68,85 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 217,39 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 117,39 Prozent gesteigert.

Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 9,37 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net