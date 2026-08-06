FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable Diploma-Anlage?

13.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Diploma-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2025 wurden Diploma-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,45 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,365 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 1.362,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 74,20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,27 Prozent gesteigert.

Diploma wurde am Markt mit 10,12 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net