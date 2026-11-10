FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

10.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,21 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 160,992 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 6,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.106,01 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 10,60 Prozent vermehrt.

easyJet wurde am Markt mit 5,15 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net