FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,21 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 160,992 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 6,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.106,01 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 10,60 Prozent vermehrt.
easyJet wurde am Markt mit 5,15 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen