Profitables easyJet-Investment?

Vor Jahren easyJet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.11.2025 wurde die easyJet-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 4,80 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 20,816 easyJet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,30 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Papiers am 23.11.2026 auf 6,88 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,30 Prozent.

easyJet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net