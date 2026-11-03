FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren easyJet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das easyJet-Papier bei 3,91 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die easyJet-Aktie investiert, befänden sich nun 25,562 easyJet-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der easyJet-Aktie auf 6,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,77 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 173,77 GBP entspricht einer Performance von +73,77 Prozent.
Der easyJet-Wert an der Börse wurde auf 5,10 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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