FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren eingefahren

Rentables easyJet-Investment?

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren easyJet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das easyJet-Papier bei 3,91 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die easyJet-Aktie investiert, befänden sich nun 25,562 easyJet-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der easyJet-Aktie auf 6,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,77 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 173,77 GBP entspricht einer Performance von +73,77 Prozent.

Der easyJet-Wert an der Börse wurde auf 5,10 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net